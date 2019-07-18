2019-07-18T13:51:51+03:00
Общество

«Буренка-экспресс»: корова в машине позабавила соцсети

Новосибирцы засняли животное, спокойно разъезжающее в небезопасном транспорте
Анастасия САМАРЦЕВА
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Одни переживают за судьбу рогатой путешественницы, других забавляет ситуация. Фото: «АСТ-54».Одни переживают за судьбу рогатой путешественницы, других забавляет ситуация. Фото: «АСТ-54».
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В «АСТ-54» опубликовали видео — автолюбитель снимает корову в грузовике, которая бесстрашно едет в открытом кузове, пожевывая траву и не обращая ни на кого внимания. Такого необычного пассажира заметили на улице Петухова в Кировском районе.

Корова в машине позабавила соцсети.

Автор ролика для атмосферности даже включил старую советскую песню «тридцать три коровы».

В сети отметили, что подобная перевозка скота недопустима. Животное может выпасть, и деревянная перегородка в голове кузова никак не спасет его. Хотя многие просто посмеялись над увиденным:

— Почему без детского кресла?

— Доставка свежего молока, — придумывают люди слоган для ролика.

— Буренка-экспресс, — шутят другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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