«Буренка-экспресс»: корова в машине позабавила соцсети

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-18T13:51:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В «АСТ-54» опубликовали видео — автолюбитель снимает корову в грузовике, которая бесстрашно едет в открытом кузове, пожевывая траву и не обращая ни на кого внимания. Такого необычного пассажира заметили на улице Петухова в Кировском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720944" frameborder="0"></iframe> Корова в машине позабавила соцсети.

Автор ролика для атмосферности даже включил старую советскую песню «тридцать три коровы».

В сети отметили, что подобная перевозка скота недопустима. Животное может выпасть, и деревянная перегородка в голове кузова никак не спасет его. Хотя многие просто посмеялись над увиденным:

— Почему без детского кресла?

— Доставка свежего молока, — придумывают люди слоган для ролика.

— Буренка-экспресс, — шутят другие.

ИСТОЧНИК KP.RU