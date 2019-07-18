«Буренка-экспресс»: корова в машине позабавила соцсети
В «АСТ-54» опубликовали видео — автолюбитель снимает корову в грузовике, которая бесстрашно едет в открытом кузове, пожевывая траву и не обращая ни на кого внимания. Такого необычного пассажира заметили на улице Петухова в Кировском районе.
Корова в машине позабавила соцсети.
Автор ролика для атмосферности даже включил старую советскую песню «тридцать три коровы».
В сети отметили, что подобная перевозка скота недопустима. Животное может выпасть, и деревянная перегородка в голове кузова никак не спасет его. Хотя многие просто посмеялись над увиденным:
— Почему без детского кресла?
— Доставка свежего молока, — придумывают люди слоган для ролика.
— Буренка-экспресс, — шутят другие.
ИСТОЧНИК KP.RU