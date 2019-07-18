2019-07-18T12:48:36+03:00
Происшествия

«Гвардейцы» убедили молодежь не пить

Группу быстрого реагирования Агентства безопасности ГВАРДИЯ вызвали в кафе для того, чтобы пресечь распитие спиртных напитков большой компанией молодых людей
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».
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В кафе «Бургеркинг» на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска была нажата кнопка тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования Агентства безопасности ГВАРДИЯ прибыла на место вызова в течение 5 минут.

Сотрудники кафе рассказали, что компания молодых людей (18 человек) принесла с собой алкогольные напитки и распивает их. Правилами поведения распитие спиртного в этом заведении общественного питания запрещено. На замечание, которое сделали сотрудники кафе, молодые люди не отреагировали.

Бойцы ГБР Агентства безопасности ГВАРДИЯ предложили нарушителям прекратить распивать спиртное либо покинуть заведение. Молодежь выбрала второй вариант и удалилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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