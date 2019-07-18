2019-07-18T11:40:10+03:00
Общество

Дипломатов не учим: новосибирский вуз лишили аккредитации по двум направлениям

85 студентов вынуждены искать новое место учебы
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Студенты будут продолжать свое обучени в НГУЭУСтуденты будут продолжать свое обучени в НГУЭУФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

У Сибирского института международных отношений и регионоведения больше нет аккредитации сразу по двум направлениям — «Зарубежное регионоведение» и «Международные отношения». Теперь 85 студентам нужно искать новый вуз.

— В образовательной среде Новосибирска эти направления очень популярны, — объяснил заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов. — Поэтому, когда мы узнали, что многие студенты из СИМОРА решили продолжать свое обучение именно у нас, сотрудники кафедры восприняли это по-разному. Можно сказать, что это подтверждение хорошего качества нашего образовательного учреждения. Но в то же время, это большая ответственность перед студентами, которые сделали выбор в нашу пользу.

В вузе уже сравнили учебные планы: они немного отличаются друг от друга, но в общем, проблем в работе быть не должно. Особое внимание в НГУЭУ планируют уделить студентам последних курсов СИМОР, которые в следующем году уже завершат свое обучение. Если возникнет надобность, преподаватели готовы работать с ними лично.

По словам Дениса Борисова, в университете планируют еще и трудоустроить некоторых преподавателей из СИМОРа.

— Мы сделаем все, чтобы новые студенты могли чувствовать себя наиболее комфортно в нашем ВУЗе, — утверждает заведующий кафедрой. — После окончания обучения, выпускники должны успешно продолжать путь в своей профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Гвардейцы» убедили молодежь не пить
В память о победе: новосибирские подростки-патриотки отправились в поход, посвященный освобождению страны от фашистов
Беспомощные детки: волонтер выкармливает совят, которых нашли в поле
Подборка летних туров от турагенства «Лечу Куда Хочу»
И мы этим дышим! В новосибирском воздухе нашли ядовитые вещества
Погрузились в темноту: девушки с завязанными глазами станцевали «на ощупь»
Вход в подземелье: в Новосибирске дожди размыли глубокую дыру в асфальте
Цвет имеет значение: новосибирские парламентарии предложили перекрасить такси
«Лучше, чем в бутылке»: новосибирцам посоветовали пить воду из-под крана
«Надеюсь, что общительный косоглазик остался»: новосибирцы переживают за переехавших в Европу манулов
От промышленности до культуры: Новосибирская область подписал план сотрудничества с Белоруссией