Дипломатов не учим: новосибирский вуз лишили аккредитации по двум направлениям

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-18T11:40:10+03:00

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У Сибирского института международных отношений и регионоведения больше нет аккредитации сразу по двум направлениям — «Зарубежное регионоведение» и «Международные отношения». Теперь 85 студентам нужно искать новый вуз.

— В образовательной среде Новосибирска эти направления очень популярны, — объяснил заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов. — Поэтому, когда мы узнали, что многие студенты из СИМОРА решили продолжать свое обучение именно у нас, сотрудники кафедры восприняли это по-разному. Можно сказать, что это подтверждение хорошего качества нашего образовательного учреждения. Но в то же время, это большая ответственность перед студентами, которые сделали выбор в нашу пользу.

В вузе уже сравнили учебные планы: они немного отличаются друг от друга, но в общем, проблем в работе быть не должно. Особое внимание в НГУЭУ планируют уделить студентам последних курсов СИМОР, которые в следующем году уже завершат свое обучение. Если возникнет надобность, преподаватели готовы работать с ними лично.

По словам Дениса Борисова, в университете планируют еще и трудоустроить некоторых преподавателей из СИМОРа.

— Мы сделаем все, чтобы новые студенты могли чувствовать себя наиболее комфортно в нашем ВУЗе, — утверждает заведующий кафедрой. — После окончания обучения, выпускники должны успешно продолжать путь в своей профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU