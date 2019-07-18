Беспомощные детки: волонтер выкармливает совят, которых нашли в поле

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-18T11:18:36+03:00

Девушка кормит совят под звуки матери — ушастой совы в полной темноте, чтобы малыши ее не видели

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске волонтеры выхаживают двух крошечных совят: одному три недели, другому — две.

— В понедельник мне на телефон поступил тревожный звонок от двух женщин, собиравших в поле травы. Они нашли трех еще совсем маленьких ушастых совят. Всего птенцов было три. Совсем маленький, средний и самый старший. Но, к сожалению, средний птенец не выжил. А двух оставшихся девушки привезли к нам в центр, — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) Алиса Богомолова, которая и занялась их выкармливанием.

Младшему и вовсе две недели. Фото: vk.com/birds54.

Она отметила, что на данный момент главной задачей стоит выкормить птенцов так, чтобы они не привязывались к человеку, думая, что он представитель их вида.

Совят кормят под звуки мамы-совы и в полной темноте, чтобы они не видели человека. Фото: vk.com/birds54.

— Для этого я стараюсь избегать с ними частых контактов, а лица моего и туловища они не видят вовсе — только руку с пинцетом для кормления. Также во время процесса я включаю им звуки матери — ушастой совы, чтобы в их памяти откладывались верные отпечатки о своей природе, — поделилась Алиса.

Позже, как только малыши подрастут, их переведут в вольер к собратьям, где они уже продолжат учиться реакции на мир у своих сородичей.

Волонтер выкармливает совят, которых нашли в поле.

ИСТОЧНИК KP.RU