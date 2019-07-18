И мы этим дышим! В новосибирском воздухе нашли ядовитые вещества

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-18T09:59:39+03:00

Воздух в городе стал грязнее за последнее время. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Около двух десятков проб воздуха было взято в июне в шести районах города

Изменить размер текста: A A

Общественники бьют тревогу: качество воздуха в городе резко ухудшилось за последние полгода.

— Новосибирская региональная общественная организация «Город» заключила договор с Западно-Сибирским Гидрометцентром на проведение наблюдений за качеством атмосферного воздуха и радиационной обстановкой в Новосибирске в течение года. И вот, в рамках этого договора, мы получили результаты исследований за июнь, — поделился на своей странице в Facebook новосибирский общественник Андрей Гудовский.

В течение последнего месяца было отобрано 19 проб атмосферного воздуха в шести районах города: Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Центральном, Заельцовском и Дзержинском.

— Результаты, увы, неутешительные, поскольку отмечается ухудшение ситуации в сравнении с предыдущими месяцами. Степень загрязнения варьируется от повышенной до высокой сразу по трем показателям: пыль, диоксид азота, аммиак. При этом превышения уровня предельно-допустимой концентрации не наблюдается, — уточнил общественник.

Также, в июне, по сравнению с предыдущими месяцами, в городе отмечается повышение уровня мощности дозы гамма-излучения на территории города во всех точках, но радут, что превышения предельно-допустимого уровня нет.

Гудовский уточнил, что результаты данного исследования были направлены в правительство НСО и мэрию Новосибирска.

Добавим, что по данным синоптиков, завтра, 19 июля метеоусловия в Новосибирске также будут способствовать накоплению вредных примесей. Пи этом общий уровень загрязнения атмосферы города будет пониженный.

В документе говорится о результатах проб воздуха в городе. Фото: Андрей Гудовский.

ИСТОЧНИК KP.RU