И мы этим дышим! В новосибирском воздухе нашли ядовитые вещества
Общественники бьют тревогу: качество воздуха в городе резко ухудшилось за последние полгода.
— Новосибирская региональная общественная организация «Город» заключила договор с Западно-Сибирским Гидрометцентром на проведение наблюдений за качеством атмосферного воздуха и радиационной обстановкой в Новосибирске в течение года. И вот, в рамках этого договора, мы получили результаты исследований за июнь, — поделился на своей странице в Facebook новосибирский общественник Андрей Гудовский.
В течение последнего месяца было отобрано 19 проб атмосферного воздуха в шести районах города: Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Центральном, Заельцовском и Дзержинском.
— Результаты, увы, неутешительные, поскольку отмечается ухудшение ситуации в сравнении с предыдущими месяцами. Степень загрязнения варьируется от повышенной до высокой сразу по трем показателям: пыль, диоксид азота, аммиак. При этом превышения уровня предельно-допустимой концентрации не наблюдается, — уточнил общественник.
Также, в июне, по сравнению с предыдущими месяцами, в городе отмечается повышение уровня мощности дозы гамма-излучения на территории города во всех точках, но радут, что превышения предельно-допустимого уровня нет.
Гудовский уточнил, что результаты данного исследования были направлены в правительство НСО и мэрию Новосибирска.
Добавим, что по данным синоптиков, завтра, 19 июля метеоусловия в Новосибирске также будут способствовать накоплению вредных примесей. Пи этом общий уровень загрязнения атмосферы города будет пониженный.
В документе говорится о результатах проб воздуха в городе. Фото: Андрей Гудовский.
ИСТОЧНИК KP.RU