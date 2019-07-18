Погрузились в темноту: девушки с завязанными глазами станцевали «на ощупь»

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-18T09:16:45+03:00

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Новосибирский хореограф Лейла Егорова придумала и поставила пластичный танец с повязками на глазах. Танец в полной темноте получился очень атмосферным и чувственным.

— Когда я услышала эту музыку, то сразу представила себе танец с закрытыми глазами. Чтобы темнота, ничего лишнего, взгляд вовнутрь себя. И в паре. Как с отражением, как части целого. Пробовали с девочками импровизировать с повязкой на глазах, ощущения космические! Как будто происходящее — нереальность, — рассказала о своем необычном танце новосибирский хореограф Лейла Егорова на своей странице в Инстаграме.

Она добавила, что идея танцевать вслепую сначала группу испугала. Затопчем друг друга, собьемся, врежемся в стены, зрителей и вообще произойдет что-то ужасное. Поэтому сначала с повязками решили повременить.

— Но во время репетиций не оставляло чувство, что чего-то не хватает, что-то идет не так... И вот только, когда буквально за неделю до выступления мы все-таки решились завязать глаза, образ сложился! Вот тогда случился полный Hypnos — как и называется трек, под который мы с девочками танцуем, — поделилась Лейла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720854" frameborder="0"></iframe> Девушки с завязанными глазами станцевали «на ощупь».

ИСТОЧНИК KP.RU