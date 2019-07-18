«Лучше, чем в бутылке»: новосибирцам посоветовали пить воду из-под крана
Многие сибиряки предпочитают бутилированную воду, которую продают магазины, считая, что водопроводную в городе пить нельзя. Но эксперты утверждают, что в Новосибирске вся вода из-под крана — чистая. Яков Новоселов, директор Ассоциации экспертов и член рабочей группы противодействия фальсификатам Общественной палаты РФ советует не тратиться на воду в бутылках, потому что качество новосибирской воды достойное.
— Минеральный состав воды из-под крана лучше, чем бутилированной, — сказал Яков Новоселов корреспонденту КП-Новосибирск. — Единственное, что желательно делать — отстаивать воду в течение трех-четырех часов, чтобы удалить примеси хлора.
Эта рекомендация не распространяется на воду в районах Новосибирской области. Во многих населенных пунктах качество воды существенно отличается в худшую сторону.
ИСТОЧНИК KP.RU