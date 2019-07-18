«Лучше, чем в бутылке»: новосибирцам посоветовали пить воду из-под крана

СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-18T07:39:48+03:00

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Многие сибиряки предпочитают бутилированную воду, которую продают магазины, считая, что водопроводную в городе пить нельзя. Но эксперты утверждают, что в Новосибирске вся вода из-под крана — чистая. Яков Новоселов, директор Ассоциации экспертов и член рабочей группы противодействия фальсификатам Общественной палаты РФ советует не тратиться на воду в бутылках, потому что качество новосибирской воды достойное.

— Минеральный состав воды из-под крана лучше, чем бутилированной, — сказал Яков Новоселов корреспонденту КП-Новосибирск. — Единственное, что желательно делать — отстаивать воду в течение трех-четырех часов, чтобы удалить примеси хлора.

Эта рекомендация не распространяется на воду в районах Новосибирской области. Во многих населенных пунктах качество воды существенно отличается в худшую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU