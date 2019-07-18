2019-07-18T07:20:48+03:00
Дом. Семья

«Надеюсь, что общительный косоглазик остался»: новосибирцы переживают за переехавших в Европу манулов

Несколько манулов из Новосибирска переехали жить в Финляндию и Францию
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряки переживают, не тот ли косоглазый манул переехал? Фото: instagram.com/nskzoo.Сибиряки переживают, не тот ли косоглазый манул переехал? Фото: instagram.com/nskzoo.
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Новосибирский зоопарк, в рамках программ сохранения видов, отправил в российские и зарубежные парки более десяти разных животных в разные страны.

— Так в зоопарк города Бристоль, что в Великобритании, отправили росомаху. В зоопарк города Хельсинки в Финляндии мы передали манула и дальневосточного кота. Еще двух манулов и одного дальневосточного кота отправили во французский город Неслес. Там расположен известный Парк кошек. Других дальневосточных котов отправили жить в чешский город Йиглава. Помимо этого, в Московский зоопарк переехала молодая выдра, в зоопарк Ижевска — два тайра и фенек, а в зоопарк Минска был отправлен красный волк, — рассказали в пресс-службе новосибирского зоопарка.

Кошки разъехались по разным зоопаркам. Фото: instagram.com/nskzoo.

Кошки разъехались по разным зоопаркам. Фото: instagram.com/nskzoo.

Но и в нашем зоопарке пополнение. По обмену из Франции в Новосибирск переехала самка кустарниковой собаки, из зоопарка Йиглава — самец желтощекого гиббона, из Московского — две самки Дик-Дика, из Братиславского зоопарка — самец Дик-Дика, а коллеги из Минска и Ижевска передали нам агути.

В зоопарке отметили, что животные направляются в другие места для создания новых пар.

Новосибирцы также переживают за животных из новосибирского зоопарка. Вот что они пишут об этом в соцсетях:

— Эмигранты пушистые.

— Вы делаете очень нужное дело! Низкий вам поклон за это.

— Спасибо за вашу работу!

— Круто! Но очень надеюсь, что тот общительный косоглазик-манул остался.

Новосибирский зоопарк тоже получил новых обитателей. Фото: instagram.com/nskzoo.

Новосибирский зоопарк тоже получил новых обитателей. Фото: instagram.com/nskzoo.

ИСТОЧНИК KP.RU

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