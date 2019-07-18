От промышленности до культуры: Новосибирская область подписал план сотрудничества с Белоруссией

СЕГОДНЯ 06:45 2019-07-18T06:45:11+03:00

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Делегация правительства региона достигла договоренности о проведении 39 мероприятий по сотрудничеству с республикой Беларусь. В плане затронуты разные сферы: промышленность, производство, торговля, продовольственные ярмарки, аграрная промышленность, образование, культура и многие другие. План рассчитан на 2019-2021 годы и подписан в рамках шестого Форума регионов России и Белоруссии.

— Основной акцент в нашем сотрудничестве мы делаем на установлении и развитии кооперационных связей — в первую очередь, в освоении выпуска новой продукции, — обозначил акценты губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — По итогам пяти месяцев этого года прирост внешнеторгового оборота на этом направлении составляет 4%. Сибирским коммунальщикам, строителям и аграриям поставлено 724 трактора производства МТЗ, 11 комбайнов «Гомсельмаш», развивается совместное производство техники на территории Новосибирской области. Белорусский производитель ворот «Алютех» принял решение о строительстве предприятия на территории нашей области.

Глава региона перечислил лишь несколько совместных проектов, которые реализуются при поддержке правительства Новосибирской области.

Отметим, что дружественной стороне предложено принять участие в работе над масштабным проектом «Академгородок 2.0», также белорусская делегация приглашена на форум «Технопром-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU