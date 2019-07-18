2019-07-18T06:43:15+03:00
Происшествия

Ветер слишком сильный: в Новосибирске клен упал на три машины

Огромное дерево вырвало с корнем из земли
Надежда ЯРКОВА
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Упавшее дерево повредило сразу три машины.Упавшее дерево повредило сразу три машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Малоприятный для автовладельцев инцидент произошел в одном из дворов в Центральном районе Новосибирска. Там деревом придавило несколько иномарок.

— Вчерашние последствия непогоды на улице Крылова, 57. Из-за падения клена пострадало три автомобиля, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Дерево вырвало с корнем. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Дерево вырвало с корнем.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пользователи соцсетей, конечно же, сочувствуют водителям, считая, что таким большим и старым деревьям не место во дворах. Вот что они пишут в комментариях:

— Спиливать их надо. И тополя и клены и осины. Деревья уже старые.

— Тополь причинил ущерб и сбежал, видимо, — пытаются шутить некоторые.

Напомним, в Новосибирске уже два дня идут сильные дожди, ливни, которые сопровождаются порывистым ветром, что не проходит бесследно. Так многие улицы в городе оказались затоплены, как и дома в некоторых районах, а больше 2000 объектов остались без света.

В Новосибирске клен упал на три машины.Вчерашние последствия дождя на улице Крылова, 57: пострадало три автомобиля из-за падения тополя

ИСТОЧНИК KP.RU

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