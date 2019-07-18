2019-07-18T04:11:42+03:00
Общество

Ничего не видно: туман задержал авиарейсы в Толмачево

Непогода помешала вылетам и прилетам нескольких утренних рейсов
Надежда ЯРКОВА
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Туман помешал прилету и вылетам нескольких авиарейсов.Туман помешал прилету и вылетам нескольких авиарейсов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В новосибирском аэропорту «Толмачево» из-за плохой видимости произошла задержка трех авиарейсов, причем один — из столицы.

Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, сегодня, 18 июля из-за плохой видимости задерживается вылет утренних авиарейсов в Кемерово (RL-8062) и Томск (S7-811), которые были назначены на 6:30 и 7:40 утра, соответственно.

— Помимо этого, задерживается прилет рейса в Новосибирск из московского Домодедово (U6−100). Он ожидался в 6:50 утра, — отметили в аэропорту.

Напомним, что по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в четверг утром, 18 июля в городе и по области возможна дымка и туманы. Днем ожидается умереный, местами сильный дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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