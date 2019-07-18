Погода на день в Новосибирске: 18 июля будут дожди и грозы

СЕГОДНЯ 03:07 2019-07-18T03:10:42+03:00

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Сегодня в городе будет до плюс 23 градусов, туманы и дожди.

-В четверг, 18 июля в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода, днем дождь, местами гроза. Температура днем составит плюс 21-23 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 13-15 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скорость 3-8 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем по востоку сильные дожди, грозы, местами дымки, туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 12-17 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня дождь с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 17 градусов ночью. Такая теплая, но местами дождливая погода сохранится до конца недели и продержится в начале следующей.

ИСТОЧНИК KP.RU