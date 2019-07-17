В Новосибирске 10-летнего мальчика убило током на свалке

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-17T19:07:46+03:00

Следователи выясняют, что случилось с ребенком. Фото: Влад КОМЯКОВ

Ребенок задел провод с напряжением в 10 тысяч вольт

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В среду, 17 июля, ЧП произошло на свалке строительно мусора в Кировском районе Новосибирска: там от удара током погиб 10-летний мальчик.

- Ребенок забрался на строительный мусор и задел провод с напряжением в десять тысяч вольт, который проходил над свалкой, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

От удара током мальчик умер на месте ЧП: погибшего ребенка обнаружили в 15.30. На место происшествия сразу же прибыли руководители областного следственного управления, следователи-криминалисты и эксперты следственного управления.

- Сейчас уже обесточена линия электропередач, назначены экспертизы, - пояснили в ведомстве.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновным в случившемся грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU