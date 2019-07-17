Новосибирские общественники установили баннер с царской семьей на площади Маркса

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-17T17:49:41+03:00

Билборд с изображением царя с семьей появился в июле 2019 рядом с пл. Маркса. фото: предоставлено Иваном Квасницким

Изменить размер текста: A A

Стенд с фотографией царской семьи и надписью «Не зло победит зло, а только любовь» появился на площади Маркса, напротив «ГУМа». Эта фраза принадлежат самому государю, поэтому ее и поместили вместе со снимком на билборд.

— Баннер установлен на пожертвований сибиряков, также помог Новосибирский Координационный Совет, — рассказал общественник Иван Квасницкий. — Это дань уважения царю Николаю II. Ведь он очень много сделал для нашего Новосибирска, когда-то город даже назывался в его честь.

По словам активиста, эти баннеры необходимы для того, чтобы люди не забывали о трагических событиях, произошедших с царской семьей более 100 лет назад.

— Несмотря на то, что эта тема до сих пор не воспринимается в обществе однозначно, мы очень рады, что находится много людей, готовых нам помочь, — пояснил Иван Квасницкий. — Пока еще не было ни одного инцидента с нашими билбордами. Надеюсь, что их не будет и в будущем.

Напомним, общественники уже второй год устанавливают в городе баннеры с изображением Николая II с семьей. Подобную акцию активисты проводят с июня 2017 года, по возможности, обновляя билборды каждый месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наталья Поклонская вдохновила новосибирцев на установку баннера, посвященного Николаю II

Билборд появился на одной из самых оживленных магистралей города, на нем царь изображен со своей семьей(подробнее)

Православные новосибирцы установили на улице баннер с фотографией Николая II и его семьи

Билборд появился на улице Большевистской, недалеко от станции метро «Речной вокзал»(подробнее)

Последний император: новосибирские общественники собирают деньги на баннер с царской семьей

На протяжении полутора лет баннер с портретом царской семьи каждый месяц появляется на главных улицах города(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU