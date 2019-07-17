2019-07-17T14:30:15+03:00
Общество

Город утопает в воде: в Новосибирске продолжают идти сильные дожди

Осадки и переменная облачность ожидаются в течении нескольких дней
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске снова идет сильный дождь.В Новосибирске снова идет сильный дождь.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Уже второй день в Новосибирске идет сильный дождь. Сегодня, 17 июля, осадки обрушились на город примерно в половину пятого вечера. Дороги снова утопают в дождевой воде, с которой не справляются местные ливневки. Транспорт буквально «проплывает» по проезжей части, а пешеходам приходится перепрыгивать через большие лужи.

В Новосибирске утонули машины.

— На протяжении сегодняшнего дня ожидаются кратковременный дождь, а также облачность с прояснениями, — сообщает Новосибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха будет достигать 22 градусов тепла. Ближе к вечеру отметка термометра опустится до 16 градусов, ночью тоже ожидаются небольшие осадки.

Прохожим приходится перешагивать через большие лужи. Фото: Виктория МИНАЕВА

Прохожим приходится перешагивать через большие лужи.Фото: Виктория МИНАЕВА

По долгосрочному прогнозу Яндекс.Погоды, дожди в Новосибирске будут идти вплоть до воскресения. В ближайшие несколько дней также ожидается переменная облачность, температура воздуха будет составлять в среднем 23 градуса тепла.

Осадки продлятся в Новосибирске до конца недели. Фото: Виктория МИНАЕВА

Осадки продлятся в Новосибирске до конца недели.Фото: Виктория МИНАЕВА

«Это недопустимо!» - новосибирский депутат возмущен тем, что такси меняет цену в зависимости от погоды. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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