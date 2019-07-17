Город утопает в воде: в Новосибирске продолжают идти сильные дожди

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-17T14:30:15+03:00

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Уже второй день в Новосибирске идет сильный дождь. Сегодня, 17 июля, осадки обрушились на город примерно в половину пятого вечера. Дороги снова утопают в дождевой воде, с которой не справляются местные ливневки. Транспорт буквально «проплывает» по проезжей части, а пешеходам приходится перепрыгивать через большие лужи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720693" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске утонули машины.

— На протяжении сегодняшнего дня ожидаются кратковременный дождь, а также облачность с прояснениями, — сообщает Новосибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха будет достигать 22 градусов тепла. Ближе к вечеру отметка термометра опустится до 16 градусов, ночью тоже ожидаются небольшие осадки.

Прохожим приходится перешагивать через большие лужи.Фото: Виктория МИНАЕВА

По долгосрочному прогнозу Яндекс.Погоды, дожди в Новосибирске будут идти вплоть до воскресения. В ближайшие несколько дней также ожидается переменная облачность, температура воздуха будет составлять в среднем 23 градуса тепла.

Осадки продлятся в Новосибирске до конца недели.Фото: Виктория МИНАЕВА

«Это недопустимо!» - новосибирский депутат возмущен тем, что такси меняет цену в зависимости от погоды. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU