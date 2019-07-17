Город утопает в воде: в Новосибирске продолжают идти сильные дожди
Уже второй день в Новосибирске идет сильный дождь. Сегодня, 17 июля, осадки обрушились на город примерно в половину пятого вечера. Дороги снова утопают в дождевой воде, с которой не справляются местные ливневки. Транспорт буквально «проплывает» по проезжей части, а пешеходам приходится перепрыгивать через большие лужи.
В Новосибирске утонули машины.
— На протяжении сегодняшнего дня ожидаются кратковременный дождь, а также облачность с прояснениями, — сообщает Новосибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха будет достигать 22 градусов тепла. Ближе к вечеру отметка термометра опустится до 16 градусов, ночью тоже ожидаются небольшие осадки.
Прохожим приходится перешагивать через большие лужи.Фото: Виктория МИНАЕВА
По долгосрочному прогнозу Яндекс.Погоды, дожди в Новосибирске будут идти вплоть до воскресения. В ближайшие несколько дней также ожидается переменная облачность, температура воздуха будет составлять в среднем 23 градуса тепла.
Осадки продлятся в Новосибирске до конца недели.Фото: Виктория МИНАЕВА
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ИСТОЧНИК KP.RU