2019-07-17T11:37:26+03:00
Дом. Семья

Что за предательство: собака, брошенная в поезде, вернулась к хозяевам, но они от нее отказались

Собаку породы бульмастиф, от которой отказались хозяева, везут обратно в Новосибирск к заводчикам
Надежда ЯРКОВА
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Мару оказалась очень доброй девочкой. Фото: Дарьи Стулинской.Мару оказалась очень доброй девочкой. Фото: Дарьи Стулинской.
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Собака пробежала 100 километров по железной дороге, чтобы вернуться домой в Красноярск, но хозяева ее снова бросили, сославшись на аллергию.

— У бульмастифа Маноры были стерты в кровь лапы, она была искусана комарами, морда вся исцарапана, голодная и потерянная — такой ее нашли волонтеры недалеко от железнодорожного вокзала в Красноярске. 200 километров она прошагала по путям от Ачинска — чтобы вернуться к хозяевам, которые ее бросили. Собака плакала. Оказалось, что ее купили в Новосибирске у заводчицы пять месяцев назад, сейчас же Маре год, — рассказала Дарья Стулинская, хозяйка зоогостиницы «СобакинДом», которая приютила собаку.

У собаки, которая прошла около 100 километров, были стерты лапы в кровь. Фото: Дарьи Стулинской.

У собаки, которая прошла около 100 километров, были стерты лапы в кровь. Фото: Дарьи Стулинской.

Дарья недоумевает, почему собака оказалась брошена.

— Она добрая, приучена к машине, просится на прогулку. К тому же она с родословной, документами и клеймом. Они отправили Мару поездом. Но на одной из мелких станций под Ачинском она вырвалась из вагона. Сама лапой нажала на ручку двери, собака очень умная, — говорит Алла, заводчик бульмастифов из Новосибирска. — Конечно, она была в панике. У собаки же одна мысль: она едет куда-то, а хозяин остался. Значит, надо бежать... Причина, почему от нее отказались, — аллергия. Так, по крайней мере, мне объяснили. Не знаю, может, и правда, аллергия, а может, — просто наигрались. Хорошо, что не выкинули на улицу, что связались со мной. Когда Марона потерялась, я две ночи не спала... Там же тайга вокруг, звери ходят. Было страшно за нее.

Мару с Дарьей перед отъездом в Новосибирск. Фото: Дарьи Стулинской

Мару с Дарьей перед отъездом в Новосибирск. Фото: Дарьи Стулинской

Узнав, что собака пропала, заводчик Алла разместила объявление о ее поиске в соцсетях. На него-то и наткнулась Дарья, узнав в ней малышку, которую ей принесли волонтеры.

— Радостно, что все закончилось хорошо. Вчера поздно вечером я посадила Морану в машину, которая едет мимо Красноярска в Новосибирск. И сейчас она уже подъезжает к заводчику. Там ей собираются найти ей новый дом и хозяев, которые не откажутся от нее, — добавила Дарья.

Собака, брошенная в поезде, вернулась к хозяевам, но они от нее отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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