2019-07-17T14:30:39+03:00
Общество

Затопило всю дорогу: в Новосибирске прорвало канализацию

В соцсетях считают, что это последствия вчерашнего ливня
Алена КУЛЕШОВА
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Сточная вода льется из под крышки люка с самого утра. Фото: "Инцидент Новосибирск"Сточная вода льется из под крышки люка с самого утра. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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В среду, 17 июля, Новосибирске около дома на улице Невельского прорвало канализацию. Сточная вода не переставая льется из-под крышки люка, стремительно затапливая большую часть дороги рядом с домами. Как сообщают в паблике «Инцидент Новосибирск» очевидцы события, ЧП случилось утром, однако до сих пор на место не прибыли рабочие.

— Вода хлещет так с самого утра, но до сих пор не приехала ни одна служба, — возмущаются в комментариях сибиряки.

Произошедшее не смогло оставить равнодушными пользователей соцсетей, вот что они думают о случившемся:

— Вчера сверху лилась вода, а сегодня снизу.

— А может быть, дело все же не в канализации, а в том, что после вчерашнего дождя система не справляется?

— Мне кажется, стоит самим позвонить и вызвать рабочих, чтобы они приехали, а не только писать об этом в соцсетях, - считают они.

«Это недопустимо!» - новосибирский депутат возмущен тем, что такси меняет цену в зависимости от погоды. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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В Новосибирске прорвало канализационный люк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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