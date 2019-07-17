Затопило всю дорогу: в Новосибирске прорвало канализацию
В среду, 17 июля, Новосибирске около дома на улице Невельского прорвало канализацию. Сточная вода не переставая льется из-под крышки люка, стремительно затапливая большую часть дороги рядом с домами. Как сообщают в паблике «Инцидент Новосибирск» очевидцы события, ЧП случилось утром, однако до сих пор на место не прибыли рабочие.
— Вода хлещет так с самого утра, но до сих пор не приехала ни одна служба, — возмущаются в комментариях сибиряки.
Произошедшее не смогло оставить равнодушными пользователей соцсетей, вот что они думают о случившемся:
— Вчера сверху лилась вода, а сегодня снизу.
— А может быть, дело все же не в канализации, а в том, что после вчерашнего дождя система не справляется?
— Мне кажется, стоит самим позвонить и вызвать рабочих, чтобы они приехали, а не только писать об этом в соцсетях, - считают они.
«Это недопустимо!» - новосибирский депутат возмущен тем, что такси меняет цену в зависимости от погоды. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
В Новосибирске прорвало канализационный люк.
ИСТОЧНИК KP.RU