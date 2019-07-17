2019-07-17T10:44:06+03:00
Общество

Могут вызвать рак: новосибирские ученые предупредили об опасности средств против мошек

О то, чем чревато использование репеллентов, рассказали в СО РАН
Анна ПАШАГИНА
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Каждый год мошка атакует сибиряков, и каждый защищается как может.Каждый год мошка атакует сибиряков, и каждый защищается как может.Фото: СОЦСЕТИ
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Новосибирск атакует мошка, и как минимум до 25 июля горожанам придется от них спасать. Вот только не все средства для этого подойдут: новосибирские ученые предупредили об опасности привычных многим репеллентов.

— Всегда смотрите на состав средства. Есть защита, которую можно использовать и для кожи, и для одежды. Иногда, к основному химическому элементу, подмешивают канцероген (вещество, которое может вызвать рак). Ему категорически запрещено соприкасаться с открытыми участками кожи. Не нужно обливаться им с ног до головы, — рассказала Людмила Петрожицкая, ученый секретарь, кандидат биологических наук института СО РАН.

Вредное вещество может вызвать не только аллергию, но и спровоцировать непонятные реакции в организме. Ученые утверждают, что солнечные лучи в связке с канцерогенами могут навредить коже.

Уважаемые читатели, а как вы спасаетесь от мошек? И много ли их в вашем районе? Ждем ваших ответов в комментариях!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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