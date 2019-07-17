Погрузились в темноту: больше 2000 домов в городе остались без света из-за ливня

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-17T08:25:45+03:00

Из-за непогоды без света остались более 2000 домов в разных районах Новосибирска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Вечером 16 июля, после ливня, на телефон ЕДДС стали поступать многочисленные звонки от жителей, которые жаловались на отсутствие электроэнергии и протекание крыш в домах. Сегодня городские службы оперативно устраняют последствия. На данный момент осталось восстановить работу одной подстанции в Заельцовском районе.

— Также вчера, около половины одиннадцатого вечера диспетчеру поступил звонок о затоплении подвала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория». Информация была оперативно передана в аварийно-спасательную службу. Приехавшие на место спасатели в короткие сроки откачали воду. Кроме того, вчера было зафиксировано 19 протеканий кровель — информация по всем объектам передана в управляющие организации, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В ведомстве уточнили, что вечером во вторник в разных районах города без света остались жители домов:

— по улице Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Народной Калининского района — всего 39 домов;

— по улице Бестужева, Радищева, Пестеля, Аэропорт, Гастелло, Ботанической Заельцовского района — всего 466 домов;

— по улице Степной, Связистов, в переулке Танкистов, ул. Филатова, Халтурина, Забалуева, Фасадной, Ленинского района — всего 1077 домов;

— по улице Ивлева, Слюдянка, Штормовой Советского района — всего 387 домов;

— по улице Гоголя и проспекту Дзержинского в Дзержинском районе — 9 домов;

— по улице Ключ-Камышенское плато в Октябрьском районе — 10 объектов.Всего под отключение попало 2 154 домов.

— Во все дома, за исключением трех сотен на улице Аэропорт, Гастелло и Ботанической, специалисты городских электрических сетей, электричество уже вернули. Для оставшихся без света 316 домов, работы будут продлены до 14 часов сегодняшнего дня, — отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU