«Для них это игра»: психолог объяснила, почему дети вступают в группы вроде «Синего кита»

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-17T08:16:46+03:00

Психолог считает, что для вчерашних детей гораздо важнее игра, в которую их вовлекают

Регина Дожникова считает, что чаще всего туда попадают одинокие дети

Изменить размер текста: A A

После громкой истории с задержанием куратора нового «Синего кита» в Бердске, корреспонденты КП-Новосибирск обратились к психологу новосибирского центра души «Анима» Регине Должиковой и попросили объяснить, почему дети вступают в такие сообщества.

- Мотивация взрослых людей, которые вовлекают подростков в игровые группы в соцсетях – это власть. Для них эта игра, как форма самоутверждения. Многими подростками можно легко руководить, их направлять, навязывать идеи и стиль поведения, - рассказала Регина Должикова. - Что движет подростками? С одной стороны, желание свободы и тоже самоутверждения, с другой стороны, стремление быть понятым, услышанным. С третьей стороны – удовольствие от причастности к тайне, некоему закрытому сообществу, элитарному статусу. Многие дети, попадающие в такие сети, не очень контактируют с родителями. Это свойственно для такого возраста. Ничего удивительного и страшного в этом поведении нет. Взрослые сами должны быть ближе к детям, интересоваться чем живёт ребёнок-подросток, быть защитником и партнёром, а не спонсором или «надзирателем».

Есть и еще один важный момент, который подчеркивает психолог: эти дети не чувствуют поддержки ни взрослых, ни ровесников.

- Наверняка те, кто идёт в такие группы – дети одинокие. Они могут быть из благополучных семей, но страдать от одиночества, не находя понимания в среде сверстников и родственников, - считает психолог. - В этом возрасте человек как следует не понимает что такое жизнь. А что такое смерть – тем более. Для вчерашних детей гораздо важнее игра, в которую их вовлекают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«По всей России готовились массовые самоубийства подростков»: под Новосибирском задержали куратора нового «Синего кита»

21-летняя девушка готовила детей к самоубийству. В один из ближайших дней по всей России должны были пройти массовые суициды подростков (подробности).

Куратор «Синего кита», обвиняемый в гибели челябинской школьницы, пришел в суд с мамой

Еткульский райсуд повторно рассматривает уголовное дело москвича Ильи Сидорова, обвиняемого в доведении до суицида девочки из Челябинской области. По версии следствия, из-за его действий 14-летняя школьница покончила с собой (подробности).

Новые "Группы смерти" в интернете: «Синие киты» провоцируют детей на самоубийства

Смертельно опасная игра распространяется по соцсетям со скоростью лесного пожара (подробности)

«Группы смерти» в интернете - это спецоперация против российских подростков

Для влияния на молодежь применяют новейшие технологии манипуляции в Интернете (подробности)

За выход из «Игры смерти» корреспонденту «КП» пригрозили убить родных

«Комсомолка» прошла задания суицидального квеста, чтобы понять, кто толкает наших детей на отчаянный шаг (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU