2019-07-17T08:16:46+03:00
Общество

«Для них это игра»: психолог объяснила, почему дети вступают в группы вроде «Синего кита»

Регина Дожникова считает, что чаще всего туда попадают одинокие дети
Наталья АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Психолог считает, что для вчерашних детей гораздо важнее игра, в которую их вовлекаютПсихолог считает, что для вчерашних детей гораздо важнее игра, в которую их вовлекают
Изменить размер текста:

После громкой истории с задержанием куратора нового «Синего кита» в Бердске, корреспонденты КП-Новосибирск обратились к психологу новосибирского центра души «Анима» Регине Должиковой и попросили объяснить, почему дети вступают в такие сообщества.

- Мотивация взрослых людей, которые вовлекают подростков в игровые группы в соцсетях – это власть. Для них эта игра, как форма самоутверждения. Многими подростками можно легко руководить, их направлять, навязывать идеи и стиль поведения, - рассказала Регина Должикова. - Что движет подростками? С одной стороны, желание свободы и тоже самоутверждения, с другой стороны, стремление быть понятым, услышанным. С третьей стороны – удовольствие от причастности к тайне, некоему закрытому сообществу, элитарному статусу. Многие дети, попадающие в такие сети, не очень контактируют с родителями. Это свойственно для такого возраста. Ничего удивительного и страшного в этом поведении нет. Взрослые сами должны быть ближе к детям, интересоваться чем живёт ребёнок-подросток, быть защитником и партнёром, а не спонсором или «надзирателем».

Есть и еще один важный момент, который подчеркивает психолог: эти дети не чувствуют поддержки ни взрослых, ни ровесников.

- Наверняка те, кто идёт в такие группы – дети одинокие. Они могут быть из благополучных семей, но страдать от одиночества, не находя понимания в среде сверстников и родственников, - считает психолог. - В этом возрасте человек как следует не понимает что такое жизнь. А что такое смерть – тем более. Для вчерашних детей гораздо важнее игра, в которую их вовлекают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«По всей России готовились массовые самоубийства подростков»: под Новосибирском задержали куратора нового «Синего кита»

21-летняя девушка готовила детей к самоубийству. В один из ближайших дней по всей России должны были пройти массовые суициды подростков (подробности).

Куратор «Синего кита», обвиняемый в гибели челябинской школьницы, пришел в суд с мамой

Еткульский райсуд повторно рассматривает уголовное дело москвича Ильи Сидорова, обвиняемого в доведении до суицида девочки из Челябинской области. По версии следствия, из-за его действий 14-летняя школьница покончила с собой (подробности).

Новые "Группы смерти" в интернете: «Синие киты» провоцируют детей на самоубийства

Смертельно опасная игра распространяется по соцсетям со скоростью лесного пожара (подробности)

«Группы смерти» в интернете - это спецоперация против российских подростков

Для влияния на молодежь применяют новейшие технологии манипуляции в Интернете (подробности)

За выход из «Игры смерти» корреспонденту «КП» пригрозили убить родных

«Комсомолка» прошла задания суицидального квеста, чтобы понять, кто толкает наших детей на отчаянный шаг (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погрузились в темноту: больше 2000 домов в городе остались без света из-за ливня
«На велики бы уже сели»: новосибирцы выстроились в километровую очередь на единственную марштрутку
Отдохнули за 110 тысяч: новосибирец съездил в Сочи с семьей на автомобиле
Вот это царапуша! Белочка Соня устроила «кошачьи» игры с хозяйкой
Дымка, иди! Новосибирские ветеринары поставили лапки-протезы ласковой кошечке
«Прямо катаклизм какой-то»: обрушившийся на Новосибирск ливень затопил дороги и оставил дома без света
«Покажите лифчик»: охрана в магазине не поверила девушке с чеком за нижнее белье
Погода на день в Новосибирске: 17 июля будет пасмурно и дождливо
Новосибирская прокуратура едет на «Мальдивы». И не для селфи
Кому-то перешла дорогу: в Новосибирске развесили фото девушки и обвинили ее в заражении ВИЧ-инфекцией
Областной суд согласился приостановить деятельность торгового центра «Эдем»
Вместо масла – маргарин: эксперты нашли в новосибирских супермаркетах 85% фальсификата
«Сквернословие и пошлость являются брендом» - православные активисты просят не пускать «Ленинград» в ЛДС
Это происходит регулярно: новосибирец заметил людей, копающихся в мусорных баках
Новосибирские фирмы, доставляющие товары в отдаленные села, смогут получить по 500 тысяч рублей
«Жалко малышку»: мать, распивающая пиво на детской площадке, возмутила сибиряков
Охрана объектов не прервалась ни на секунду
Переломы и травматический шок: рыбачившую на берегу девушку переехала «Нива»
Плохо ориентируется в городе: в Кировском районе пропал пенсионер с татуировкой на правом плече
Волонтеры «Лизы Алерт» ищут владельцев самых высоких крыш в городе
Думали, упадет! 9-летний мальчик, играющий в окне пятого этажа, напугал прохожих
Будем делать снеки и ворота: какие производства появятся в новосибирском Промышленно-логистическом парке
«Как в дикой природе»: под Новосибирском лось пробежал рядом с детской площадкой