2019-07-17T07:56:07+03:00
Общество

«На велики бы уже сели»: новосибирцы выстроились в километровую очередь на единственную марштрутку

Уехать с нового жилмассива в Кировском районе оказалось не так легко, особенно в утренние часы-пик
Надежда ЯРКОВА
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Жители жилмассива каждое утро выстраиваются в длинные очереди на транспорт.Жители жилмассива каждое утро выстраиваются в длинные очереди на транспорт.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Жители Акатуйского жилмассива вынуждены выстраиваться по утрам в километровые очереди на транспорт, которого не хватает.

— Да что вы знаете о добром утре? Жители «Акатуйского» жилмассива стоят в очереди на единственную маршрутку, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Однако у пользователей соцсетей, вместо сочувствия, подобная картина вызвала негодование. Они стали предлагать соседям варианты выхода из этой, по их мнению, не безвыходной ситуации. Вот что они пишут в комментариях:

— Что мешает им объединиться и вызвать такси хотя бы до Маркса? На четверых это будет стоить рублей 40 каждому. А там метро и вся сеть транспорта.

— Летом вполне можно прогуляться до Петухова или до кольца.

— Интересно, а они реально успевают, куда им надо?

— Вроде мегаполис, а очередь как в селе на повозку до райцентра.

— Сочувствую, кто там живет.

— На велики бы уже сели с таким общественным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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