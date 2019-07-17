«На велики бы уже сели»: новосибирцы выстроились в километровую очередь на единственную марштрутку
Жители Акатуйского жилмассива вынуждены выстраиваться по утрам в километровые очереди на транспорт, которого не хватает.
— Да что вы знаете о добром утре? Жители «Акатуйского» жилмассива стоят в очереди на единственную маршрутку, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Однако у пользователей соцсетей, вместо сочувствия, подобная картина вызвала негодование. Они стали предлагать соседям варианты выхода из этой, по их мнению, не безвыходной ситуации. Вот что они пишут в комментариях:
— Что мешает им объединиться и вызвать такси хотя бы до Маркса? На четверых это будет стоить рублей 40 каждому. А там метро и вся сеть транспорта.
— Летом вполне можно прогуляться до Петухова или до кольца.
— Интересно, а они реально успевают, куда им надо?
— Вроде мегаполис, а очередь как в селе на повозку до райцентра.
— Сочувствую, кто там живет.
— На велики бы уже сели с таким общественным транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU