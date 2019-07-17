Отдохнули за 110 тысяч: новосибирец съездил в Сочи с семьей на автомобиле

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-17T07:17:44+03:00

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Новосибирец, в прошлом профессиональный водитель, Дмитрий Бровко отправился в поездку в Сочи вместе с женой и двумя маленькими детьми. Он рассказал КП-Новосибирск подробности своего отпуска. Ехали на автомобиле Toyota Sienna 2011 года. Машину готовили к поездке заранее. Единственное что сделали в Сочи — поменяли масло. Всю дорогу заправлялся АИ-95, на весь объем заправки потратил 44 тысячи рублей.

— Почему-то когда заправляешься на новосибирских заправках, то расходуется больше топлива. Бензин на территории, например, Омской области более экономичный, — рассказал путешественник КП-Новосибирск. — Если говорить про дороги, самые плохие — в Самаре, Волгоградской и Курганской областях. На омском направлении от Новосибирска все хорошо. Будьте внимательны на горной дороге от Волгограда до Сочи — там низкая скорость и сложные трассы.

Всего на бензин, питание в дороге туда и обратно, с заездом в Волгоград и Абхазию, а также с ночевками в пути семья Дмитрия Бровко потратила 70 тысяч рублей. За 11 дней жизни в Сочи в частном доме отдали 40 тысяч рублей. Если бы вчетвером путешествовали самолетом, только на дорогу ушло бы 100-120 тысяч рублей (авиаперелет в южном направлении летом дорогой).

Дорога к морю. Фото: Дмитрий БРОВКО

ИСТОЧНИК KP.RU