«Прямо катаклизм какой-то»: обрушившийся на Новосибирск ливень затопил дороги и оставил дома без света

СЕГОДНЯ 04:40 2019-07-17T04:40:18+03:00

Дороги, а вместе с ними и машины, скрыло под водой. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Зарядивший во вторник во второй половине дня дождь погрузил дороги города в пробки, а сами машины были вынуждены чуть не плыть

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Из-за обрушившейся на город стихии, жители домов в разных районах Новосибирска остались без света, а дороги вместе с машинами скрыло под водой.

— На улице Троллейной из-за проливного дождя ушла под воду проезжая часть. По словам местных жителей, недавно здесь был ремонт дорожного полотна, но это не решило проблемы. Там просто потоп! — поделились подписчики в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Также под водой скрыло Ипподромскую магистраль в районе улицы Военной. А в районе городского аэропорта в домах пропала электроэнергия и оказался обесточен троллейбусный парк. Также без света оказались жители домов в Ленинском районе и в микрорайоне «Ключевой» в Октябрьском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720596" frameborder="0"></iframe> Обрушившийся на Новосибирск ливень затопил дороги и оставил дома без света.

ИСТОЧНИК KP.RU