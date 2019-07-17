«Прямо катаклизм какой-то»: обрушившийся на Новосибирск ливень затопил дороги и оставил дома без света
Из-за обрушившейся на город стихии, жители домов в разных районах Новосибирска остались без света, а дороги вместе с машинами скрыло под водой.
— На улице Троллейной из-за проливного дождя ушла под воду проезжая часть. По словам местных жителей, недавно здесь был ремонт дорожного полотна, но это не решило проблемы. Там просто потоп! — поделились подписчики в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Также под водой скрыло Ипподромскую магистраль в районе улицы Военной. А в районе городского аэропорта в домах пропала электроэнергия и оказался обесточен троллейбусный парк. Также без света оказались жители домов в Ленинском районе и в микрорайоне «Ключевой» в Октябрьском районе.
Обрушившийся на Новосибирск ливень затопил дороги и оставил дома без света.
ИСТОЧНИК KP.RU