2019-07-17T03:45:36+03:00
Общество

«Покажите лифчик»: охрана в магазине не поверила девушке с чеком за нижнее белье

Сибирячка возмутилась тому, что ей пришлось показывать свое нижнее белье охране, на выходе из другого магазина
Надежда ЯРКОВА
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Девушке пришлось показывать нижнее белье в магазине.Девушке пришлось показывать нижнее белье в магазине.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Инцидент произошел в одном из крупных новосибирских гипермаркетов товаров для дома и ремонта. Девушке пришлось доказывать, что белье было куплено в другом магазине.

— Купила в магазине бюстгальтер, он лежал в пакетике с чеком, где был пробит как нижнее белье. Затем я поехала в другой магазин. При входе мне ничего не сказали, что я с пакетом, в котором и лежал бюстгальтер. Зато на кассе продавец попросила меня показать пакет — я показала. Спрашивают: а чек у вас есть? Я и его показала, — поделилась своей непростой историей в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» возмущенная девушка.

Она продолжила, что продавец посмотрела чек, после чего заявила, что в нем не написано, что это бюстгальтер и позвала охранника.

— Я спросила, а зачем тогда чек? И почему не проверяете большие закрытые сумки у людей, а только полупрозрачные пакеты? Ответ банальный — мы не имеем права смотреть сумки. Но раз так вышло, надо позвать ответственного за ряды. Подошла еще одна женщина, которая достала мой бюстгальтер из пакета, чтобы посмотреть. Мне было обидно, и конечно я была возмущена, что этот несчастный бюстгальтер, как оказалось, для них не считается нижним бельем, да и чек ничего не значит! — добавила расстроенная девушка, отметив, что с таким отношением встретилась в первый раз.

Сибирячка уверена, что кассир могла бы объяснить заранее, перед входом в магазин, что пакет надо сдать в камеру хранения и ей не пришлось бы оказаться в такой конфузной ситуации.

Девушке не помог даже чек от нижнего белья. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Девушке не помог даже чек от нижнего белья. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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