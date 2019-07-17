2019-07-17T03:11:32+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 17 июля будет пасмурно и дождливо

Синоптики обещают новосибирцам осадки и усиление ветра до 14 метров в секунду
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет дождь и грозы.Сегодня в городе будет дождь и грозы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 25 градусов днем, ожидаются осадки: дождь и грозы.

— В среду, 17 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. Температура днем составит плюс 23-25 градусов, к ночи похолодает до плюс 14-16 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 4-9 и порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по востоку местами умеренные дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 11-16 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня небольшой дождь с температурой до плюс 23 градусов днем и до плюс 16 градусов ночью. В ближайшие дни характер погоды не изменится, будет тепло, возможны дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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