Областной суд согласился приостановить деятельность торгового центра «Эдем»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-16T15:17:24+03:00

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Областной суд города Новосибирска отказал в апелляции торгово-развлекательному центру «Эдем», расположенному в Академгородке. Ранее Судом Советского было принято решение приостановить деятельность этого ТРЦ в связи с нарушением правил пожарной безопасности. Однако руководство центра решило подать апелляцию на решение суда, чтобы «Эдем» продолжал работать в период устранения нарушений.

В здании требовалось установить систему оповещения на лестничных площадках и в залах кинотеатра, оборудовать дополнительные выходы на кровлю, а также запретить размещение игровых зон на 3 этаже.

— На данный момент, все нарушения уже устранены, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в ТРЦ «Эдем». — Но Областной суд, по процессуальным причинам, не может рассмотреть данные доказательства, а лишь может проверить законность решения, принятого судом Советского района в апреле 2019.

По словам сотрудников, на данный момент торговый центр не прекращает свою работу. А суд сможет удостовериться в исполнении требований пожарной безопасности, когда здание проверят судебные приставы.

— Мы надеемся, что проверка пройдет в течении этой недели, — пояснили в ТРЦ. — Но даже до этого момента «Эдем» не прекращает своей работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU