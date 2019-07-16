2019-07-16T12:40:48+03:00
Общество

Это происходит регулярно: новосибирец заметил людей, копающихся в мусорных баках

Среди них мужчина заметил одного ребенка
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирец увидел копающихся в мусоре людей возле супермаркета. Фото: предоставлено читателем КП-НовосибирскНовосибирец увидел копающихся в мусоре людей возле супермаркета. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск
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Проходя мимо мусорных баков рядом с супермаркетом «Горожанка» по адресу Кирова 108, молодой человек заметил, как в контейнерах роется несколько человек.

— Я проходил мимо этих баков и услышал непонятный шум, — рассказал об увиденном читатель КП-Новосибирск, — пригляделся, и понял, что там копаются люди. По количеству ног, которые было видно из-под ограждения, можно сказать, что там было около пяти-семи человек. А над контейнером было видно даже голову ребенка.

По словам сотрудников магазина, подобные инциденты для них не редкость. И даже различные меры, которые принимает супермаркет, не отпугивают нежеланных гостей.

— Мы уже сделали забор вокруг этих баков, заперли его на ключ, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в супермаркете «Горожанка». — К сожалению, не получилось опустить ограждение прямо до самой земли из-за неровного асфальта.

Персонал магазина к таким гостям подходить боится: пару раз они вели себя очень агрессивно, даже пытались сломать забор вокруг баков.

— Мы пытались им сами делать замечания — но это бесполезно, только себе дороже, — пояснили в магазине. — Один раз вызвали полицию, это помогло, но ненадолго. Через какое-то время ситуация снова вернулась на круги своя.

Теперь руководство магазина планирует занести эти баки внутрь здания супермаркета, чтобы прервать поток таких визитов раз и навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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