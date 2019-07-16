2019-07-16T10:54:08+03:00
Общество

«Жалко малышку»: мать, распивающая пиво на детской площадке, возмутила сибиряков

Большинство комментаторов при этом вступились за отдыхавших на детской площадке родителей
Надежда ЯРКОВА
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Комментаторы не увидели "криминала" в действиях родителей ребенка. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Комментаторы не увидели "криминала" в действиях родителей ребенка. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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Сибирячка возмутилась поведению родителей, которые распивали алкоголь на детской площадке. Но пользователи соцсетей ополчились на нее.

— Такие нынче родители, с пивом и совсем маленьким ребеночком, без панамки. У малыша упала соска, подняли и сунули ребенку обратно в рот. Эти алкогольные посиделки продолжались до позднего вечера. Жалко стало малышку, когда увидела безответственную горе-мамашу, — поделилась увиденным подписчица в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Однако на пользователей соцсетей увиденное не произвело особого впечатления. А вот на автора фото они ополчились. Вот что пишут комментаторы:

— Ничего такого страшного не увидела я на фото. Сидят люди одетые прилично. Как они отдыхают — это их личное дело.

— У меня ребенок тоже без панамки — я тоже безответственная?

— Ой, правильные все какие. Да какая вам разница. Сидят родители, пьют пиво, ребенок не в луже, он лазает по двору. Одеты все прилично, какая разница, какой папа, главное чтобы мама была в состоянии следить за ситуацией.

— На детской площадке запрещено распивать алкоголь, даже если одна бутылка. Звоните в полицию, приедут, заберут, штраф выпишут, о последствиях предупредят.

— Ну, надо было подойти и сказать. Единственное, что меня раздражает, это то, что пьют на детских площадках. А без кепки/панамки ребенок может быть. Так как может и снять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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