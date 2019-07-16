Волонтеры «Лизы Алерт» ищут владельцев самых высоких крыш в городе
Волонтеры «Лизы Алерт» обратились к новосибирцам с необычной просьбой: им нужна помощь в поиске, но не пропавшего человека, а крыши высотки. Она нужна поисковикам, чтобы установить оборудование, необходимое для бесперебойной связи по рациям.
- Сейчас радиотехническое оборудование – ящик с репитером и антенна – установлены на предпоследнем этаже одной из башен здания на ул. Коммунистической, 50. В этом месте много помех с соседних зданий и высота недостаточна для качественных радиосигналов, - объясняют в «Лизе Алерт».
А вот какие многоэтажки идеально подошли бы для поисковиков:
- Для нас приоритетны высотки, расположенные в высоких точках города – в районе ТЭЦ-5, Ключ-Камышенского плато, МЖК и Пединститута, - пояснил КП-Новосибирск главный специалист по радиосвязи «Лизы Алерт» Николай Шишкин. – Но рассматриваем все варианты многоэтажных домов, у которых на крышах обзор 360 градусов и поблизости нет более высоких строений.
Все, кто готов помочь волонтерам, могут связаться с отрядом по тел. 8-913-917-37-92 (Николай Шишкин).
ИСТОЧНИК KP.RU