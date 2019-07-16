Волонтеры «Лизы Алерт» ищут владельцев самых высоких крыш в городе

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-16T09:30:49+03:00

Чтобы рации работали бесперебойно, оборудование должно находиться в максимально высокой точке. Фото: «Лиза Алерт»

Им нужно разместить там передатчик, чтобы связь у поисковиков была лучше

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Волонтеры «Лизы Алерт» обратились к новосибирцам с необычной просьбой: им нужна помощь в поиске, но не пропавшего человека, а крыши высотки. Она нужна поисковикам, чтобы установить оборудование, необходимое для бесперебойной связи по рациям.

- Сейчас радиотехническое оборудование – ящик с репитером и антенна – установлены на предпоследнем этаже одной из башен здания на ул. Коммунистической, 50. В этом месте много помех с соседних зданий и высота недостаточна для качественных радиосигналов, - объясняют в «Лизе Алерт».

А вот какие многоэтажки идеально подошли бы для поисковиков:

- Для нас приоритетны высотки, расположенные в высоких точках города – в районе ТЭЦ-5, Ключ-Камышенского плато, МЖК и Пединститута, - пояснил КП-Новосибирск главный специалист по радиосвязи «Лизы Алерт» Николай Шишкин. – Но рассматриваем все варианты многоэтажных домов, у которых на крышах обзор 360 градусов и поблизости нет более высоких строений.

Все, кто готов помочь волонтерам, могут связаться с отрядом по тел. 8-913-917-37-92 (Николай Шишкин).

ИСТОЧНИК KP.RU