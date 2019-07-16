Думали, упадет! 9-летний мальчик, играющий в окне пятого этажа, напугал прохожих

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-16T09:12:08+03:00

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Инцидент произошел в понедельник днем, 15 июля в Кировском районе. Там мальчик забрался на подоконник пятого этажа, чем перепугал соседей.

— Спасатели получили сообщение от очевидцев, что на улице Громова, на 5-ом этаже в открытом окне на подоконнике сидит маленький мальчик. Дверь квартиры, где находился ребенок, не открывали и приехавшие на место полицейские позвали на помощь спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Приехавшие на место спасатели помогли попасть в квартиру. Мальчик 2010 года рождения оказался дома один, без взрослых. Ребенок был передан инспектору по делам несовершеннолетних.

— Полицейские установили и опросили мать ребенка. Она в это время была на работе. Женщина сказала, что оставила сына дома со старшей сестрой, которая также ушла на работу, оставив случайно открытым окно. Мальчик же, в это время, придвинул диван к окну и так стоял, — рассказали КП — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что на мать был составлен протокол за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семью поставили на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU