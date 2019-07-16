«Как в дикой природе»: под Новосибирском лось пробежал рядом с детской площадкой

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-16T07:55:38+03:00

Лось появился неожиданно и также быстро исчез. Стоп-кадр с видео: vk.com/raion.svetlyi.

Местные жители добавляют, что часто встречают гостей из леса: рысей, медведей и бобров

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В микрорайоне Светлый Мошковского района Новосибирской области, на площадке возле детского сада появился лось. Но очень быстро убежал.

Видео с сохатым появилось в группе «Жилой район Светлый Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». На нем видно, как лось промчался возле детской площадки, пересек пешеходную дорожку, перепрыгнув через клумбы и поскакал дальше.

Жители поселка утверждают, что встречают лесных жителей у себя на районе довольно часто. Вот что они пишут в комментариях:

— Ого, и медведи были, и рыси, теперь вот оно что.

— По весне еще и бобр к садику приходил... Тянет их к саду.

— Очередное подтверждение того что, Светлый экологически чистый район.

— Прикольно, как в дикой природе.

Но не все рады такому соседству:

— Кошмар, теперь страшно гулять на улице, — добавляет кто-то.

Под Новосибирском лось пробежал рядом с детской площадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU