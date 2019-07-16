«Как в дикой природе»: под Новосибирском лось пробежал рядом с детской площадкой
В микрорайоне Светлый Мошковского района Новосибирской области, на площадке возле детского сада появился лось. Но очень быстро убежал.
Видео с сохатым появилось в группе «Жилой район Светлый Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». На нем видно, как лось промчался возле детской площадки, пересек пешеходную дорожку, перепрыгнув через клумбы и поскакал дальше.
Жители поселка утверждают, что встречают лесных жителей у себя на районе довольно часто. Вот что они пишут в комментариях:
— Ого, и медведи были, и рыси, теперь вот оно что.
— По весне еще и бобр к садику приходил... Тянет их к саду.
— Очередное подтверждение того что, Светлый экологически чистый район.
— Прикольно, как в дикой природе.
Но не все рады такому соседству:
— Кошмар, теперь страшно гулять на улице, — добавляет кто-то.
Под Новосибирском лось пробежал рядом с детской площадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU