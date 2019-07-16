2019-07-16T05:55:03+03:00
Общество

Мода такая? Парень повеселил соцсети фото со штанами, заправленными в носки

Мужчина привлек внимание пассажиров своим необычным видом
Надежда ЯРКОВА
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Парень заправил штаны в носки, чем и привлек внимание окружающих. Фото: vk.com/subwaynsk.Парень заправил штаны в носки, чем и привлек внимание окружающих. Фото: vk.com/subwaynsk.
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В новосибирской подземке можно встретить много незаурядных личностей. Вот и в этот раз один из пассажиров ехал в штанах, заправленных в носки, чем развеселил окружающих. Хотя, скорее всего, он прибегнул к такому «немодному» методу носки одежды, чтобы защитить себя от насекомых.

Фото пассажира с заправленными в носки штанами появилось в группе «Мода Новосибирского мода» в соцсетях в «ВКонтакте». Пользователей соцсетей заинтересовал такой интересный образ. Вот что они пишут об этом в комментариях, делая свои догадки:

— Чтобы клещи не заползли, наверное.

— Может, он едет с кладбища. Я также делаю, когда там нахожусь.

— Это новая мода сейчас и молодняк так ходит.

— Он заправлял штаны в носки до того, как это стало мейнстримом.

— Да это просто мужик из леса едет!

ИСТОЧНИК KP.RU

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