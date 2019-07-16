Мода такая? Парень повеселил соцсети фото со штанами, заправленными в носки
В новосибирской подземке можно встретить много незаурядных личностей. Вот и в этот раз один из пассажиров ехал в штанах, заправленных в носки, чем развеселил окружающих. Хотя, скорее всего, он прибегнул к такому «немодному» методу носки одежды, чтобы защитить себя от насекомых.
Фото пассажира с заправленными в носки штанами появилось в группе «Мода Новосибирского мода» в соцсетях в «ВКонтакте». Пользователей соцсетей заинтересовал такой интересный образ. Вот что они пишут об этом в комментариях, делая свои догадки:
— Чтобы клещи не заползли, наверное.
— Может, он едет с кладбища. Я также делаю, когда там нахожусь.
— Это новая мода сейчас и молодняк так ходит.
— Он заправлял штаны в носки до того, как это стало мейнстримом.
— Да это просто мужик из леса едет!
ИСТОЧНИК KP.RU