«Подумал, что гром был»: на Родниках ночью вспыхнул внедорожник и седан
На Родниках в Калининском районе ночью случился пожар: горели припаркованные во дворе иномарки.
— На улице Мясниковой рядом с домом №6/2 загорелся Nissan Patrol, также от огня пострадал седан Hyundai Solaris, который был припаркован рядом, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
У внедорожника после возгорания полностью выгорел моторный отсек, поврежден салон.
При пожаре никто, кроме машин не пострадал.
Причины возгорания установит экспертиза.
Пользователи соцсетей также не остались равнодушны к произошедшему. Вот что они пишут в комментариях:
— Это очень страшное зрелище. Хлопки сильные были и пламя.
— Сквозь сон сначала подумал, что гром был.
— Что-то кому-то он сделал не так.
От огня пострадал и соседний "Хендай".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU