2019-07-16T05:33:15+03:00
Происшествия

«Подумал, что гром был»: на Родниках ночью вспыхнул внедорожник и седан

Больше всего от огня пострадал Nissan Patrol, пламя от которого перекинулось на «Хендай»
Надежда ЯРКОВА
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Припаркованный во дворе внедорожник вспыхнул ночью.Припаркованный во дворе внедорожник вспыхнул ночью.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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На Родниках в Калининском районе ночью случился пожар: горели припаркованные во дворе иномарки.

— На улице Мясниковой рядом с домом №6/2 загорелся Nissan Patrol, также от огня пострадал седан Hyundai Solaris, который был припаркован рядом, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

У внедорожника после возгорания полностью выгорел моторный отсек, поврежден салон.

При пожаре никто, кроме машин не пострадал.

Причины возгорания установит экспертиза.

Пользователи соцсетей также не остались равнодушны к произошедшему. Вот что они пишут в комментариях:

— Это очень страшное зрелище. Хлопки сильные были и пламя.

— Сквозь сон сначала подумал, что гром был.

— Что-то кому-то он сделал не так.

От огня пострадал и соседний "Хендай". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

От огня пострадал и соседний "Хендай".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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