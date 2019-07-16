«Подумал, что гром был»: на Родниках ночью вспыхнул внедорожник и седан

СЕГОДНЯ 05:22 2019-07-16T05:33:15+03:00

Больше всего от огня пострадал Nissan Patrol, пламя от которого перекинулось на «Хендай»

Изменить размер текста: A A

На Родниках в Калининском районе ночью случился пожар: горели припаркованные во дворе иномарки.

— На улице Мясниковой рядом с домом №6/2 загорелся Nissan Patrol, также от огня пострадал седан Hyundai Solaris, который был припаркован рядом, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

У внедорожника после возгорания полностью выгорел моторный отсек, поврежден салон.

При пожаре никто, кроме машин не пострадал.

Причины возгорания установит экспертиза.

Пользователи соцсетей также не остались равнодушны к произошедшему. Вот что они пишут в комментариях:

— Это очень страшное зрелище. Хлопки сильные были и пламя.

— Сквозь сон сначала подумал, что гром был.

— Что-то кому-то он сделал не так.

От огня пострадал и соседний "Хендай".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU