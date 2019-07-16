2019-07-16T04:42:16+03:00
Общество

«Вытащила за волосы из машины и начала бить»: пьяные собачники избили девушку и ее друга из-за внешности

Пострадавшие уже написали заявление в полицию и сняли побои, а сейчас ищут свидетелей ночного нападения
Надежда ЯРКОВА
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У Ирины из побоев только синяк на носу, и в нескольких местах на голове волосы выдраны залысинками. Фото: пострадавшей девушки.У Ирины из побоев только синяк на носу, и в нескольких местах на голове волосы выдраны залысинками. Фото: пострадавшей девушки.
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Малоприятный инцидент произошел с местной жительницей и ее знакомым поздно вечером 12 июля в Дзержинском районе Новосибирска.

— В 23:50 во дворе дома №42 на проспекте Дзержинского, на меня и моего друга- азербайджанца напали пьяные мужчина и женщина с собакой. Друг вышел показать, где припарковаться и они на него накинулись, выкрикивая оскорбления из национальной ненависти и вражды. После начали бить, натравливая собаку, которая в итоге прикусила ему ногу. Потом женщина подбежала к моей машине — серебристый Chevrolet, пнула дверь и в открытое окно вытащила меня из ней за волосы. А после начала бить, выкрикивая, что делает это из-за того, что мой друг не русский и мы заехали в их двор. При этом мой друг сам живет в соседнем доме. После нам удалось отбиться от пьяной пары и отъехать от места происшествия, где мы и вызвали полицию, — поделилась произошедшим в соцсетях пострадавшая Ирина Старчукова.

Она добавила, что во время это с ними в машине находилась еще одна их подруга, которая остановила проезжающую мимо машину, попросив о помощи, потому что друга продолжали избивать и травить на него собаку, но эти люди уехали.

— После случившегося мы написали заявления и сняли побои, но эти люди написали встречное заявление на моего друга, якобы он на них кинулся и избил. Нужны сторонние свидетели того, что они начали драку. Будем делать экспертизу и осмотр машины, но нужно, чтобы нашлись те, кто видел, что женщина пнула дверь. Вмятины нет, буквально царапина, но таких людей необходимо привлечь к ответственности, чтобы можно было спокойно ходить по улицам, не боясь, что на тебя накинутся из-за цвета кожи, — добавила девушка.

Пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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