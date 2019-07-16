2019-07-16T03:21:32+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 16 июля будет плюс 24 градусов и дождь

Синоптики обещают новосибирцам теплую, но местами дождливую погоду
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе возможен небольшой дождь.Сегодня в городе возможен небольшой дождь.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет тепло, возможны осадки и усиление ветра.

— Во вторник, 16 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура днем составит плюс 22-24 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 4-9 и порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, днем по востоку местами небольшие дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 10-15 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 23 градусов днем и до плюс 17 градусов ночью. В последующие дни будет также тепло и дождливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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