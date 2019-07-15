2019-07-15T16:51:36+03:00
Общество

Новосибирские гаишники ловят водителей-лихачей с дирижабля

Инспекторам ГИБДД понравился воздушный помощник
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Аэростат помогает ловить нарушителей. Фото: пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ.Аэростат помогает ловить нарушителей. Фото: пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ.
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Главная задача аэростатов, оборудованных фото- и видеотехникой, - фиксировать ДТП и заранее тормозить нарушителей. В Новосибирске гаишники эту технику опробовали впервые и остались довольны.

- Это совместная инициатива Росгвардии и ГИБДД, - рассказал КП-Новосибирск начальник отдела пропаганды областного управления ГИБДД Вячеслав Ушаков. – С помощью дирижаблей можно легко следить за дорогой и поведением водителей – съемка сверху даёт возможность получить хороший обзор дорожной ситуации и увидеть нарушителей, которые идут на обгон.

Раньше инспекторы ГИБДД патрулировали дороги на вертолётах: это значительно дороже, чем запустить аэростат. При этом результаты работы с более бюджетным дирижаблем отличные: за два с его помощью выявили 15 нарушений. А за один опасный обгон оштрафовали водителя-лихача на 5 тысяч рублей.

Кстати, в ближайшем будущем на дорогах Новосибирской области будет несколько фиксаторов-аэростатов, которые помогут полицейским контролировать ситуацию на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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