Новосибирские гаишники ловят водителей-лихачей с дирижабля
Главная задача аэростатов, оборудованных фото- и видеотехникой, - фиксировать ДТП и заранее тормозить нарушителей. В Новосибирске гаишники эту технику опробовали впервые и остались довольны.
- Это совместная инициатива Росгвардии и ГИБДД, - рассказал КП-Новосибирск начальник отдела пропаганды областного управления ГИБДД Вячеслав Ушаков. – С помощью дирижаблей можно легко следить за дорогой и поведением водителей – съемка сверху даёт возможность получить хороший обзор дорожной ситуации и увидеть нарушителей, которые идут на обгон.
Раньше инспекторы ГИБДД патрулировали дороги на вертолётах: это значительно дороже, чем запустить аэростат. При этом результаты работы с более бюджетным дирижаблем отличные: за два с его помощью выявили 15 нарушений. А за один опасный обгон оштрафовали водителя-лихача на 5 тысяч рублей.
Кстати, в ближайшем будущем на дорогах Новосибирской области будет несколько фиксаторов-аэростатов, которые помогут полицейским контролировать ситуацию на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU