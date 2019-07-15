100 миллионов рублей на «Глобус»: губернатор взял на контроль ремонт и строительство культурных объектов

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-15T14:36:45+03:00

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В понедельник прошло выездное совещание по планам реализации нацпроекта на площадке Молодежного театра «Глобус». Крыша здания не реконструировалась с 1984 года, в этом году будет обновлена ее металлическая часть, на объект будет потрачено 105,4 миллиона рублей. Губернатор подчеркнул, что строительство и ремонт объектов культуры — один из приоритетов в работе правительства региона.

— Новосибирская область в 2019 году хорошо стартовала в реализации национального проекта «Культура», и федеральное Министерство это отметило позитивно. Нам очень важно сохранять этот темп. Обращаю особое внимание на качество всех работ, независимо от величины и значимости объекта, — акцентировал внимание участников совещания Андрей Травников.

Отметим, что объем финансирования сферы культуры из федерального бюджета за последние два года увеличился на несколько порядков.

Также в 2019 году в рамках нацпроекта в Карасуке построят районный дом культуры, в поселке Чистоозерное стройка только начнется, модульный дом культуры начнут возводить и в деревне Шадрино в Искитимском районе. Ремонты ожидают 37 учреждений культуры.

По программе до 2024 года также запланировано строительство 11 культурных центров в селах области.

ИСТОЧНИК KP.RU