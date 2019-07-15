Прямо в сердце: сибиряк проткнул шампуром бывшего ухажера своей возлюбленной
В селе Криводановка в Новосибирской области мужчина ударил шампуром бывшего своей сожительницы. Инцидент произошел ночью 13 июля.
Женщина выпивала вместе со своим бывшим — 35—летним приятелем — на территории хозяйственной постройки на улице Луговой. К застолью решил присоединиться и нынешний 44-летний избранник женщины. Между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой сибиряк избил экс-бойфренда своей возлюбленной. А потом ударил его шампуром прямо в сердце. Раненый мужчина умер на месте.
Вскоре подозреваемого, который уже был осужден ранее за другие преступления (против личности и собственности — прим. ред.) задержали полицейские.
По ходатайству следователя, суд принял решение взять преступника под стражу. А пока правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, проводят необходимые экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU