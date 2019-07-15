2019-07-15T14:18:46+03:00
Происшествия

Прямо в сердце: сибиряк проткнул шампуром бывшего ухажера своей возлюбленной

От полученных травм мужчина умер прямо на месте
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчина ударил своего соперника шампуром прямо в сердце. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНМужчина ударил своего соперника шампуром прямо в сердце. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В селе Криводановка в Новосибирской области мужчина ударил шампуром бывшего своей сожительницы. Инцидент произошел ночью 13 июля.

Женщина выпивала вместе со своим бывшим — 35—летним приятелем — на территории хозяйственной постройки на улице Луговой. К застолью решил присоединиться и нынешний 44-летний избранник женщины. Между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой сибиряк избил экс-бойфренда своей возлюбленной. А потом ударил его шампуром прямо в сердце. Раненый мужчина умер на месте.

Вскоре подозреваемого, который уже был осужден ранее за другие преступления (против личности и собственности — прим. ред.) задержали полицейские.

По ходатайству следователя, суд принял решение взять преступника под стражу. А пока правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, проводят необходимые экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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