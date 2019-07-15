И как на этом ездить? Каждый 10 литр бензина на новосибирских заправках — поддельный

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-15T11:29:42+03:00

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В течение полугода специалисты комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции следили за качеством топлива, которое продается на заправках по Новосибирской области. Оказалось, что 10-12 % всего проданного бензина — это суррогат. Регулярные проверки позволяют не превышать данный показатель, но в областном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства считают, что нужны более радикальные меры. Один из вариантов внедрение проекта по аналогии с ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системой), с помощью которой государство контролирует все производство и качество товаров, а также его движение по стране.

— Северо-западное управление Росстандарта уже реализует пилотный проект по отслеживанию качества топлива. Автоматизированная система позволяет определять как и когда топливо превращается в суррогат — на нефтебазе, в ходе транспортировки или в резервуарах АЗС, — рассказал министр регионального Минпромторга Андрей Гончаров на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. — Система будет автоматически отслеживать все этапы движения топлива и позволит понять, какую итоговую смесь заправляет автовладелец на АЗС. Этот проект — хороший пример, когда легальный бизнес выступает активным союзником регуляторов.

К регионам, которые реализуют этот проект в стране Новосибирская область планирует присоединиться в следующем году.

Корреспондент КП — Новосибирск спросил у автоэксперта Алексея Носова на каких заправках есть риск получить некачественный бензин.

— В основном качественный бензин разбавляют суррогатом жулики из малых частных сетей. АЗС известных брендов так не делают. В целом на российском рынке от 40 до 60-ти процентов суррогатного бензина и солярки. В Новосибирской области меньше. В Западной Сибири качественный бензин у Газпрома. В Восточной — у Ачинского производителя. Если вы путешествуете по стране — заправляйтесь на АЗС тех компаний, которые присутствуют на территории. Наверняка вы не купите плохое топливо у Газпрома, Лукойла, Татнефти, Роснефти, Башнефти и других крупных игроков топливного рынка. В Новосибирске не советую заправляться в сети Хорос. На протяжении восьми лет у компании постоянные нарушения в качестве бензина.

ИСТОЧНИК KP.RU