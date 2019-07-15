В Новосибирске обсудят перспективы развития сегмента продажи пива навынос

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-15T09:14:59+03:00

26 июля в Новосибирске состоится круглый стол «Пути развития и актуальные вопросы розничной продажи разливного пива в Новосибирской области»

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Встреча станет частью программы деловых мероприятий Недель торговли, которые будут проходить в регионе 10 - 26 июля 2019 года.

На круглом столе планируется обсудить наболевшие вопросы розничной продажи пива, в частности, инициатива депутатов регионального Заксобрания о введении дополнительных ограничений продажи пива в магазинах, расположенных в жилых домах.

Участниками обсуждения выступят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и эксперты отраслевых бизнес-объединений Сибирского федерального округа. В числе спикеров - министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов, представители департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, Росалкогольрегулирования и Роспотребнадзора, старший директор по работе с органами государственной власти ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Ирина Федорова, председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции «ПИАП» Алексей Соловьев.

УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ БЕСПЛАТНОЕ.

Регистрация обязательна и осуществляется по телефону (383) 238-61-76 или электронной почте: cha@nso.ru

А также по ссылке: minpromtorgnso.timepad.ru/event/1015127

Дата: 26 июля 2019 года

Начало: 10.00

Окончание: 12.30, по завершении - кофе-брейк

Место проведения: ул. 2-я Станционная, 34

Организаторы: министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области при участии Новосибирской областной общественной организации продавцов и производителей пива и алкогольной продукции (ПИАП) и ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

ИСТОЧНИК KP.RU