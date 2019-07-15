Глава Ленинского района получил новую должность в мэрии

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-15T09:01:14+03:00

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В мэрии новые назначения — заместителем мэра Новосибирска стал Олег Клемешов. Распоряжение об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 15 июля.

— Олег Клемешов родился в 1970 году в Новосибирске. Закончил НГТУ по специальности «радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства» с квалификацией «инженер-электроник». Служил в Вооруженных силах СССР. Работал мастером контактной сети «Службы обеспечения горавтоэлектротранпорта». С 1994 по 1995 годы работал начальником смены ремонтного цеха муниципального предприятия города Новосибирска «Кировское трамвайное депо № 4», с 1995 по 2005 годы — главный инженер, исполняющий обязанности директора депо, начальник производства, директор МУП города Новосибирска «Октябрьское трамвайное депо № 3». С 2005 по 2007 годы Олег Петрович работал директором МУП Новосибирска «Правобережное трамвайное депо», в 2007 году назначен начальником филиала № 5 «Правобережный трамвайный» МКП «Горэлектротранспорт».

В 2012 году Олег Клемешов назначен на должность первого заместителя главы администрации Ленинского района. а с мая 2014 года был главой администрации Ленинского района. С 15 июля 2019 года Олег Клемешов является заместителем мэра Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU