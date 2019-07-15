2019-07-15T08:40:22+03:00
Недвижимость

В Дзержинском районе Новосибирска появится новый сквер

Инициатива благоустройства парковой зоны принадлежит ГК «Расцветай», которая рядом возводит Дом на Республиканской
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Продажи квартир в Доме на Республиканской открыты с 22 мая 2019-го.Продажи квартир в Доме на Республиканской открыты с 22 мая 2019-го.
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Сквер располагается через дорогу от нового объекта ГК «Расцветай» - Дома на Республиканской. Проводить свободное время в новом зеленом оазисе смогут не только будущие новоселы, но и все желающие.

Парковая зона появится в конце этого года. В настоящее время уже выполнен большой комплекс работ по благоустройству: высажены ели, рябины, яблони и кусты боярышника, а также проложены дорожки с асфальтовым покрытием, чуть позже будут установлены скамейки.

- Задача застройщика - не только предоставление качественного жилья, но и создание комфортной среды «за порогом». Мы надеемся, что новый сквер станет любимым местом отдыха и прогулок не только для будущих новоселов Дома на Республиканской, но для всех жителей близлежащих домов, - отметили в пресс-службе компании.

Продажи квартир в Доме на Республиканской открыты с 22 мая 2019-го. Срок сдачи намечен уже на декабрь этого года. Работы на новом объекте идут полным ходом. В настоящее время уже смонтированы стены 17-го этажа.

Работы по благоустройству сквера идут полным ходом.

Работы по благоустройству сквера идут полным ходом.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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