2019-07-15T07:04:51+03:00
Общество

Слепят глаза: ГИБДД ловит новосибирских водителей с яркими фарами

Использующих ксенон водителей — нарушителей ждет крупный штраф и даже лишение водительских прав
Надежда ЯРКОВА
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В городе пойдут проверки по выявлению ксенона в фарах - нарушители будут наказаны.В городе пойдут проверки по выявлению ксенона в фарах - нарушители будут наказаны.Фото: "КП" Архив
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В Новосибирской области сотрудники ГИБДД проводят операцию под кодовым названием «Ксенон». Проверки на дорогах будут идти четыре дня.

— Мероприятие проводится, чтобы избежать возможных ДТП, а также для повышения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции будут проверять и пресекать использование транспорта со световыми приборами под условным названием «Ксенон», которые не соответствуют требованиям, — рассказал КП- Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков, отметив, что проверки начнутся с сегодняшнего дня и продлятся до 18 июля.

Добавим, что за установку ксеноновых ламп штраф в 2019 году составляет три тысячи рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений. За передвижение на машине с ксеноновыми лампами в галогенных фарах грозит лишением прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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