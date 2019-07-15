2019-07-15T08:13:35+03:00
Общество

Очень культурный контрабандист: китайца поймали со старинными нотами из оперы Пуччини и статуэткой «Золушки»

Мужчина заявил, что купил товары для личной коллекции в одном из магазинов Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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У китайца в багаже нашли старинные ноты и керамическую "Золушку". Фото: Сибирского таможенного управления.У китайца в багаже нашли старинные ноты и керамическую "Золушку". Фото: Сибирского таможенного управления.
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В аэропорту Толмачево у китайца таможенники нашли незадекларированные предметы старины, относящиеся к культурным ценностям, которые он пытался вывезти в Харбин.

— В его багаже, котрый он нес в ручной клади, нашли печатные ноты арии Пинкертона из оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», изданные в первом десятилетии ХХ века (в этом же десятилетии была и написана опера), а также керамическую статуэтку «Золушка»,сделанную на Константиновском керамическом заводе до 1967 года. Согласно заключению экспертизы данные предметы являются культурными ценностями, — рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Вывезти в Китай старинные предметы нарушитель пытался, не указав их в декларации. Разрешительных документов на вывоз этих предметов, как и документов, подтверждающих их стоимость, а также необходимую в данном случае пассажирскую таможенную декларацию гражданин Китая не предоставил. Он пояснил, что купил их в одном из магазинов Новосибирска для личной коллекции.

В отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях по статье — недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. За что ему грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров. А также по статье — несоблюдение запретов или ограничений при вывозе товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из РФ, что грозит штрафом от 1000 до 2500 рублей.

Китайца поймали со старинными нотами из оперы Пуччини и статуэткой «Золушки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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