Вот это пушка! Сибирячка в леопардовых шортах устроила танцы на парковке
Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк не перестает удивлять публику своим творчеством, танцуя в разных местах. Вот и на этот раз девушка сняла зажигательное видео на подземной парковке. В этот раз выбор песни пал на новый трек Егора Крида — Зажигалки. Образ для клипа Анастасия тоже выбрала не скромный, представ в ролике в леопардовых шортах, укороченном топе и такой же короткой джинсовой куртке.
Пользователям соцсетей танец сибирячки, снятый местами в замедленной съемке, пришелся по вкусу. Вот что они пишут ей в комментариях:
— Да ты пушка!
— Очень круто! Съемка топ!
— Замедленное классно было!
— Как же здесь жарко стало!
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Сибирячка в леопардовых шортах устроила танцы на парковке.
ИСТОЧНИК KP.RU