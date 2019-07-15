Вот это пушка! Сибирячка в леопардовых шортах устроила танцы на парковке

СЕГОДНЯ 05:39 2019-07-15T05:39:16+03:00

Сибирячка не устает радовать своих поклонников новыми видео. Стоп-кадр с видео: instagram.com/nastiyamazaluyk.

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Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк не перестает удивлять публику своим творчеством, танцуя в разных местах. Вот и на этот раз девушка сняла зажигательное видео на подземной парковке. В этот раз выбор песни пал на новый трек Егора Крида — Зажигалки. Образ для клипа Анастасия тоже выбрала не скромный, представ в ролике в леопардовых шортах, укороченном топе и такой же короткой джинсовой куртке.

Пользователям соцсетей танец сибирячки, снятый местами в замедленной съемке, пришелся по вкусу. Вот что они пишут ей в комментариях:

— Да ты пушка!

— Очень круто! Съемка топ!

— Замедленное классно было!

— Как же здесь жарко стало!

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720169" frameborder="0"></iframe> Сибирячка в леопардовых шортах устроила танцы на парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU