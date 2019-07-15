Погода на день в Новосибирске: 15 июля будет плюс 26 градусов

СЕГОДНЯ 03:35 2019-07-15T03:35:09+03:00

Сегодня в городе будет до плюс 26 градусов жары. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет жарко, до плюс 26 градусов днем, осадков не ожидается.

— В понедельник, 15 июля в Новосибирске ожидается ночью малооблачно, днем переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 24-26 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 16-18 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет восточный со скоростью 3-8 и порывами до 13 метров в секунду.

По области также будет ночью малооблачно, днем переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 24-29 градусов, ночная около плюс 15-20 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную погоду с температурой до плюс 26 градусов днем и до плюс 14 градусов ночью. В последующие дни температура сохранится, но возможны небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU