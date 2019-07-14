Наводнение в Иркутской области: новосибирский байкер снял с высоты затопленный Тулун

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-14T19:23:24+03:00

Вид с верху на город Тулун. Фото: Константин НЕЛЬЗИН

Константин Нельзин делится кадрами после наводнения в Иркутской области

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Новосибирский байкер Константин Нельзин побывал проездом в городе Тулун после наводнения в Иркутской области. Он снял там фото и видео, в том числе с высоты. Эти кадры говорят о том, что в итоге стало с иркутским городком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720146" frameborder="0"></iframe> Константин Нельзин рассказывает о последствиях затоплений в Тулуне.

— Хотелось увидеть все свои глазами, а не то, как показывают по телевизору в новостях. Поговорить с местными жителями, узнать, что на самом деле происходило. И я не просто в шоке, я в полнейшем шоке, — рассказывает Константин.

Мужчина двигался в составе команды, которая ехала снимать работу спасателей. Сам байкер снимает видео для своего проекта. В Тулуне команда жила вместе с волонтерами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720147" frameborder="0"></iframe> Видео с квадрокоптера - что осталось от Тулуна.

— В городе остались жить практически все. Смыло одну часть города в районе реки Ия, другая часть расположена на возвышенности, там людям было легче, — продолжает рассказ сибиряк.

Сейчас часть людей, потерпевших бедствие, живет в палатках, на месте продолжают работать спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720148" frameborder="0"></iframe> Тулун после наводнения - вид сверху.

Для видео с высоты сибиряк использовал квадрокоптер с разрешением на съемку.

Смыло одну часть города, другую подтопило. Фото: Константин НЕЛЬЗИН

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ИСТОЧНИК KP.RU