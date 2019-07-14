Наводнение в Иркутской области: новосибирский байкер снял с высоты затопленный Тулун
Новосибирский байкер Константин Нельзин побывал проездом в городе Тулун после наводнения в Иркутской области. Он снял там фото и видео, в том числе с высоты. Эти кадры говорят о том, что в итоге стало с иркутским городком.
Константин Нельзин рассказывает о последствиях затоплений в Тулуне.
— Хотелось увидеть все свои глазами, а не то, как показывают по телевизору в новостях. Поговорить с местными жителями, узнать, что на самом деле происходило. И я не просто в шоке, я в полнейшем шоке, — рассказывает Константин.
Мужчина двигался в составе команды, которая ехала снимать работу спасателей. Сам байкер снимает видео для своего проекта. В Тулуне команда жила вместе с волонтерами.
Видео с квадрокоптера - что осталось от Тулуна.
— В городе остались жить практически все. Смыло одну часть города в районе реки Ия, другая часть расположена на возвышенности, там людям было легче, — продолжает рассказ сибиряк.
Сейчас часть людей, потерпевших бедствие, живет в палатках, на месте продолжают работать спасатели.
Тулун после наводнения - вид сверху.
Для видео с высоты сибиряк использовал квадрокоптер с разрешением на съемку.
Смыло одну часть города, другую подтопило. Фото: Константин НЕЛЬЗИН
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ИСТОЧНИК KP.RU