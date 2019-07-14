2019-07-14T16:12:38+03:00
Общество

Детей должно быть много: в Новосибирске прошел крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности

Митрополит Никодим напомнил на празднике о главном свидетельстве достойной семейной жизни — оставленных потомках
Екатерина КОМЯКОВА
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День семьи, любви и верности отпраздновали в Новосибирске.День семьи, любви и верности отпраздновали в Новосибирске.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня, 14 июля, в Нарымском сквере прошел праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. В парке было открыто множество площадок — игровых, мастер-классов. Можно было поучаствовать в стрельбе из лука, заранее был спланирован парад колясок.

На площадках устроили множество мастер-классов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На площадках устроили множество мастер-классов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Также в этот день по городу прошел Молодежный крестный ход. По данным митрополии, в нем приняло участие несколько тысяч человек.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим напомнил гостям праздника историю Петра и Февронии, а также сказал несколько слов о том, как важно заводить детей:

— И страна наша — это одна большая семья, наш дом, в котором мы живем. И если приходит горе в нашу страну, оно приходит не к одному отдельно взятому человеку, оно приходит ко всем. И тогда вся страна встает на защиту своего счастья, своей семьи, своего дома, где каждый человек ради этой своей семьи готов пожертвовать жизнью.

Парад колясок в Нарымском сквере. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парад колясок в Нарымском сквере.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Завершился праздник награждением и чествование многодетных семей.

Также в этот день по городу прошел Молодежный крестный ход. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Также в этот день по городу прошел Молодежный крестный ход.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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