Детей должно быть много: в Новосибирске прошел крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности
Сегодня, 14 июля, в Нарымском сквере прошел праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. В парке было открыто множество площадок — игровых, мастер-классов. Можно было поучаствовать в стрельбе из лука, заранее был спланирован парад колясок.
На площадках устроили множество мастер-классов.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Также в этот день по городу прошел Молодежный крестный ход. По данным митрополии, в нем приняло участие несколько тысяч человек.
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим напомнил гостям праздника историю Петра и Февронии, а также сказал несколько слов о том, как важно заводить детей:
— И страна наша — это одна большая семья, наш дом, в котором мы живем. И если приходит горе в нашу страну, оно приходит не к одному отдельно взятому человеку, оно приходит ко всем. И тогда вся страна встает на защиту своего счастья, своей семьи, своего дома, где каждый человек ради этой своей семьи готов пожертвовать жизнью.
Парад колясок в Нарымском сквере.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Завершился праздник награждением и чествование многодетных семей.
Также в этот день по городу прошел Молодежный крестный ход.Фото: Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU