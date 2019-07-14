«Сидят на самом краю»: новосибирцы сняли на фото мальчиков, играющих на крыше
Взрослые беспокоятся за детей, оставленных без присмотра
Дети на крышах гаражей вызвали беспокойство у родителей. Фото: Яндекс. Район
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Жители Заельцовского района города Новосибирска кинули кличь в сети. Из окон многоэтажки они увидели детей, играющих на крыше гаражей. Обеспокоенные сибиряки сфотографировали ребят и выложили снимки на сервис Яндекс. Район.
— Родители, обратите внимание, где играют ваши дети! Гаражи очень высокие, они сидят на самом краю, мальчишки совсем малышня с машинками свешиваются через край. Я понимаю, все были детьми, крыши манят, но и нас гоняли! — пишет жительница района.
Дети замечены на крышах гаражей в районе адресов улица Галащука, 15 и Кропоткина, 94.
ИСТОЧНИК KP.RU