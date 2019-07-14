2019-07-14T15:47:44+03:00
Общество

«Сидят на самом краю»: новосибирцы сняли на фото мальчиков, играющих на крыше

Взрослые беспокоятся за детей, оставленных без присмотра
Екатерина Иванова
Поделиться:
Дети на крышах гаражей вызвали беспокойство у родителей. Фото: Яндекс. РайонДети на крышах гаражей вызвали беспокойство у родителей. Фото: Яндекс. Район
Изменить размер текста:

Жители Заельцовского района города Новосибирска кинули кличь в сети. Из окон многоэтажки они увидели детей, играющих на крыше гаражей. Обеспокоенные сибиряки сфотографировали ребят и выложили снимки на сервис Яндекс. Район.

— Родители, обратите внимание, где играют ваши дети! Гаражи очень высокие, они сидят на самом краю, мальчишки совсем малышня с машинками свешиваются через край. Я понимаю, все были детьми, крыши манят, но и нас гоняли! — пишет жительница района.

Дети замечены на крышах гаражей в районе адресов улица Галащука, 15 и Кропоткина, 94.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детей должно быть много: в Новосибирске прошел крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности
«Запах стирального порошка»: новосибирский фотограф рассказал, как прошла откровенная фотосессия на сибирских «Мальдивах»
Пропал ребенок: 15-летний новосибирец две ночи не был дома
Слишком голодный продавец: сибирячка купила в магазине наполовину съеденный сыр
Три польских жакета и футболка со стразами: новосибирец пошел на преступление ради модной одежды
В Куйбышеве памятник революционеру перенесли ради строительства храма
«Скоро в обморок начнут падать»: сельский житель снял на видео дикие очереди в детской поликлинике
«Новые ножки»: волонтеры выхаживают зайчонка, попавшего под машину
«Да оттуда все прыгают»: Новосибирец погиб, нырнув в воду с волнореза
Страшно красиво: новосибирцы испугались красного солнца в вечернем небе
Погода в Новосибирске на день: 14 июля солнечно и жарко
В Новосибирском лагере пройдет профильная смена для подростков-патриотов
Уточка, ты куда? Пернатая мама повоспитывала детенышей, улетев в соседний вольер
«Быть убитыми или сесть в тюрьму?»: в Новосибирске прошел пикет в поддержку сестер Хачатурян
«Пока не прекратите убивать женщин - никакого секса»: сибирячка призвала объявить бойкот мужчинам
Нырял вместе с внуком: на новосибирском пляже утонул пенсионер