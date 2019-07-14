«Сидят на самом краю»: новосибирцы сняли на фото мальчиков, играющих на крыше

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-14T15:47:44+03:00

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Жители Заельцовского района города Новосибирска кинули кличь в сети. Из окон многоэтажки они увидели детей, играющих на крыше гаражей. Обеспокоенные сибиряки сфотографировали ребят и выложили снимки на сервис Яндекс. Район.

— Родители, обратите внимание, где играют ваши дети! Гаражи очень высокие, они сидят на самом краю, мальчишки совсем малышня с машинками свешиваются через край. Я понимаю, все были детьми, крыши манят, но и нас гоняли! — пишет жительница района.

Дети замечены на крышах гаражей в районе адресов улица Галащука, 15 и Кропоткина, 94.

ИСТОЧНИК KP.RU