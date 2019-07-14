Пропал ребенок: 15-летний новосибирец две ночи не был дома

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-14T12:18:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске идет розыск 15-летнего подростка Войлокова Данила Александровича. Мальчик 2004 года рождения ушел из дома 12 июля около четырех часов вечера и не вернулся. Дом находится на улице спортивная. До сих пор не известно, где Данил может быть.

— Рост 166 сантиметров, спортивного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: синяя кепка, оранжевая футболка, синие джинсовые шорты до колен, черные кроссовки, — сообщают приметы в поисковом отряде «Маяк».

Если вам что-нибудь известно о том, где может находиться мальчик, или вы видели его на улице, сообщите об этом в полицию или волонтерам по номеру — 8-951-393-0911.

ИСТОЧНИК KP.RU