2019-07-14T12:18:25+03:00
Общество

Пропал ребенок: 15-летний новосибирец две ночи не был дома

Мальчик ушел из квартиры на улице Спортивная [розыск!]
Екатерина КОМЯКОВА
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Войлоков Данил пропал в Новосибирске. Фото: vk.com/dpso_mayakВойлоков Данил пропал в Новосибирске. Фото: vk.com/dpso_mayak
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В Новосибирске идет розыск 15-летнего подростка Войлокова Данила Александровича. Мальчик 2004 года рождения ушел из дома 12 июля около четырех часов вечера и не вернулся. Дом находится на улице спортивная. До сих пор не известно, где Данил может быть.

— Рост 166 сантиметров, спортивного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: синяя кепка, оранжевая футболка, синие джинсовые шорты до колен, черные кроссовки, — сообщают приметы в поисковом отряде «Маяк».

Если вам что-нибудь известно о том, где может находиться мальчик, или вы видели его на улице, сообщите об этом в полицию или волонтерам по номеру — 8-951-393-0911.

ИСТОЧНИК KP.RU

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